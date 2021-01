La Fondation Vicky et Alexis soutient la création d'un centre de formation pour chiens sauveteurs

2021 est une année qui va compter pour La Fondation Vicky et Alexis. Vicky et Alexis sont deux jeunes gens tués dans l’explosion de la Rue Léopold, à Liège, en janvier 2010. Après l'explosion, leurs parents ont très vite créé une ASBL pour donner du sens à la mort de leurs enfants.

En 10 ans, ils ont déjà financé de nombreux projets, comme récemment ces petites voitures électriques jaunes dans les hôpitaux pour permettre aux enfants d'aller le cœur plus léger en salle d'opération.

En 2021, le 26 janvier, 11 ans exactement après le drame, ils poseront la première pierre d’un centre d’éducation pour chiens sauveteurs, à Genk.

A terme, 35 maîtres-chiens seront formés

Pourquoi ce projet spécifiquement? Nous avons posé la question à Benoit Robert, le papa d'Alexis: "Dans un premier temps, lors de l'explosion du 27 janvier 2010, les premiers sur le terrain étaient les maîtres-chiens et leurs chiens, en même temps que les pompiers. Mais vu la situation et le fait qu'il y avait du feu, ils n'ont pas su intervenir. Ils sont restés en stand-by à peu près une journée. Ça nous a marqués, et c'est sur cette base-là qu'on a créé la fondation et qu'on a pris comme but le projet des maîtres-chiens" explique Benoit Robert. "Il n'y avait pas de législation, il n'y avait pas de cadre. Les pompiers ou les maîtres-chiens devaient s'auto-financer pour tout ce qui était matériel, mais également pour les chiens. Ils n'étaient payés qu'à la mission".

A terme, 35 maîtres-chiens seront formés selon une procédure harmonisée, des binômes homme/chien destinés à intervenir sur des situations de catastrophe, ici comme au bout du monde.

L'objectif de l’ASBL, c'est d'être utile en créant des projets altruistes. Et aussi que l'on n'oublie pas l'explosion et les 14 victimes. La fondation fait aussi du lobbying pour rendre les assurances incendies obligatoires.