La fonctionnaire déléguée à la Ville de Verviers et à City Mall : "ne démolissez pas Spintay"

"Ne démolissez pas la rue Spintay". La fonctionnaire déléguée de la Région Wallonne vient d'écrire à la Ville de Verviers et au promoteur City Mall : il ne faut pas raser le côté impair de l'ancienne rue commerçante verviétoise. Il en est bel et bien question. C'est une conséquence du projet de centre commercial toujours pas construit au centre-ville de Verviers. La rue Spintay qui devait être rénovée est abandonnée, les commerces vidés et certaines maisons croulent. Il y a quelques semaines, la bourgmestre Targnion a pris un arrêté de démolition.

"La démolition d'immeubles nécessite un permis d'urbanisme préalable"

La Ville ne peut pas démolir. Elle n'a pas de permis pour ça. C'est ce qu'Anne-Valérie Barlet, la fonctionnaire déléguée, explique dans une lettre envoyée au Collège de la Ville de Verviers, lettre que la RTBF a pu se procurer.

"Ce que nous demandons à la Ville et au promoteur, c'est de suspendre les démolitions dans l'attente d'une réelle contre-expertise. Est-ce que réellement tout va s'effondrer ? Ou bien est-ce qu'il y a encore moyen de préserver une partie, les façades, ou l'ensemble des bâtiments, comme le permis le prévoit, j'insiste là-dessus."

Des immeubles repris à l'inventaire du patrimoine

Pour la fonctionnaire déléguée, ne voir rue Spintay que de vieilles masures sans intérêt est une erreur historique : "Il y a là des bâtiments des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième siècle. On pourrait donner un cours d'histoire de l'art en se promenant rue Spintay."

L'historien et ancien patron de l'Institut du Patrimoine Wallon Freddy Joris ne dit pas autre chose : "Trente de ces maisons sont reprises à l'inventaire. Les démolir, c'est réellement détruire un morceau de patrimoine qui a été non pas classé, mais repéré comme important. Une ville, ce ne sont pas seulement ses grands édifices comme les églises, théâtres, gare, hôtel de ville, c'est aussi le patrimoine populaire, comme cette rue ouvrière. Spintay est une des plus anciennes rues de Verviers. Son nom existe déjà dans des documents de 1450. Certaines maisons étaient déjà là quand Verviers a reçu son titre de ville."

"Le promoteur a laissé pourrir les maisons et elles sont toutes menacées"

"Ces maisons sont toutes menacées" avertit Freddy Joris. "Depuis quinze ans, la Ville a tout laissé faire au promoteur. Il a volontairement laissé pourrir les maisons. Au point qu'il a fallu en abattre plusieurs. Et la bourgmestre, sur la base d'une étude qui préconisait de consolider deux maisons, a décidé de les détruire, ces deux-là plus une douzaine d'autres."

La lettre envoyée au Collège estime déplorable "que les immeubles n'aient pas fait l'objet d'une gestion en bon père de famille depuis leur expropriation en 2011. Le processus de dégradation [...] s'est en effet amplifié au vu et au su de City Mall [...]. Il nous semble dès lors difficile de se prévaloir de l'urgence qui résulte avant tout d'un certain attentisme fautif dû à la négligence."

La Ville a commandé un rapport sur la stabilité de 17 immeubles restants. Ce rapport devrait être remis fin de cette semaine. Freddy Joris soupçonne la Ville de Verviers de tenter d'obtenir des arguments d'experts qui préconiseraient de démolir la totalité du côté impair de la rue Spintay.

Que disait le permis ?

L'envie affichée de démolir étonne la fonctionnaire déléguée et elle l'écrit dans sa lettre au Collège : le "permis unique délivré le 21 mars 2014 prévoyait la rénovation des bâtiments du côté impair de la rue Spintay". Seuls les immeubles 1 à 9, 55, 57-59, 65 et 67 69 devaient être démolis sans reconsruction "afin de permettre l'amnéagement de deux placettes à l'endroit des espaces libérés". Ceci ne concernait pas "des immeubles répertoriés à l'inventaire du patrimoine régional".

La lettre qu'elle envoie au Collège lui demande de suspendre les démolitions prévues rue Spintay par l'arrêté du 15/12 en attendant une contre-expertise, une étude patrimoniale et l'introduction d'un permis d'urbanisme "intégrant les démolitions impérieuses et un projet alternatif de reconstruction".

Si des démolitions ont lieu, le dossier sera transmis à la justice

Le ton se fait plus impérieux dans la conclusion : "Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que si des travaux de démolition sont entrepris malgré ces recommandations, nous serions contraintes d'appliquer les dispositions du CoDT relatives aux infractions urbanistiques en la matière (ordre verbal d'arrêt des travaux avec les cas échéant l'apposition de scellés, rédaction d'un procès-verbal de constat transmis au Procureur du Roi".

La lettre envoyée au Collège de la Ville de Verviers est aussi signée par Sophie Denoël, directrice de l'Agence Wallonne du Patrimoine (Zone Est). L'intégralité de ce courrier de six pages se trouve dans cet article. Cliquez sur l'image en tête, puis sur la flèche à droite pour y accéder et le faire défiler.