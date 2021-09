La foire agricole de Battice : des fermes de plus en plus connectées

Ces samedi et dimanche, la foire de Battice se place sous le signe du smart farming, de l’agriculture connectée. Des tracteurs à guidage par satellite pour des semis au millimètre ou presque, des robots à traire du dernier cri, de la télésurveillance de vêlage par un capteur à brancher sur la queue de bœuf, ou encore un collier détecteur thermométrique de rumination.

Maureen Piedboeuf, du groupe Inovéo de l’alliance wallonne des éleveurs, explique : "C’est un collier qu’on met sur la bête qui va fonctionner comme les montres connectées, qui va mesurer l’activité de l’animal, l’ingestion et la rumination, et qui donne à l’éleveur une indication sur son comportement et son bien-être, voire lancer l’alerte d’un éventuel problème de santé"