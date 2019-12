La filiale éolienne de Nethys va-t-elle passer sous contrôle de coopératives citoyennes ?

Après l’épisode de la vente annulée de la société Elicio, de nombreuses voix se sont élevées pour s’opposer à la privatisation de cette entreprise, qui possède d’importantes participations dans des champs éoliens en mer du nord. Voici une initiative concrète : la fédération Rescoop, qui rassemble des associations et coopératives citoyennes d’énergie renouvelable se positionne comme candidat au rachat. Elle ignore si la firme se cherche toujours un acquéreur, mais elle entend profiter de l’occasion pour passer d’une production artisanale ou locale d’électricité à un stade industriel. Elle souhaite obtenir un accès, sous engagement de la plus stricte confidentialité, aux données comptables d’Elicio, afin de formuler une offre "pour prendre le contrôle", une participation majoritaire ou du moins significative, éventuellement avec des organismes publics et des opérateurs privés.