La file devant les grottes de Remouchamps pour trouver de la fraîcheur

En cette période de forte chaleur, tous les moyens sont bons pour trouver un peu de fraîcheur. Aller dans les entrailles de la terre par exemple. Aux grottes de Remouchamps, la file est longue devant l’entrée. La température intérieure y est pour beaucoup.

Avec une température intérieure de 10 à 14 degrés, les grottes se méritent. Il faut tout de même monter ou descendre 376 marches. Mais l’effort ne rebute finalement aucun visiteur. La recherche de fraîcheur est la plus forte.

" Avec la température extérieure, je dois dire que c’est agréable. Ici on est sous les quinze degrés. C’est une des raisons pour laquelle on est venu aujourd’hui ", confirme un visiteur. " On est venu pour chercher la fraîcheur et découvrir des choses avec les enfants. C’était le bon jour pour venir. On a changé notre programme : c’était prévu jeudi mais on est venu aujourd’hui ", précise une autre. " C’était le bon endroit où aller. On est mieux dans les grottes que dehors ", ajoute un troisième. Tout le monde n’est pourtant pas d’accord : " Il fait froid, c’est mieux dehors ", affirme Lucie, 7 ans. " Elle préfère la chaleur… ", s’esclaffe sa grand-mère, pas forcément du même avis.