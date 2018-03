LA FGTB - UBT chez Palifor contre le dumping social

Ces chauffeurs roumains dorment dans leur camion sur le parking de l'entreprise explique Daniel Maratta, secrétaire de la FGTB - Union Belge du Transport : "Ils cuisinent à l'intérieur de leur remorque. Les mauvaises conditions de travail et de salaire de ces travailleurs sont toujours d'actualité. A Bratislava, la boîte aux lettres de Palifor est toujours là."

Les sociétés-boîtes-aux-lettres sont des structures qui permettent d'engager des chauffeurs des pays de l'est aux conditions salariales et sociales des pays de l'est. Mais les chauffeurs conduisent des camions en Europe de l'ouest, à des prix très inférieurs aux salaires belges. "L'emploi de qualité s'en va à cause de ça", accuse Daniel Maratta.

Des contrats belges et slovaques pour les mêmes périodes

Le syndicaliste nous présente un dossier. Dans ce dossier, les copies de contrat d'un travailleur roumain. D'un côté, un contrat belge à durée indéterminée, de l'autre côté, un contrat slovaque signé quelques semaines plus tard, et valable pour une semaine seulement. Ces documents sont l'indice explique Daniel Maratta que le travailleur travaille en Belgique au tarif slovaque : "Si la direction dit qu'elle est clean, moi je n'ai pas de souci. Mais qu'on m'explique pourquoi des chauffeurs roumains qui passent à Bratislava signent plusieurs documents. Comment un travailleur qui travaille en Belgique en permanence peut avoir deux contrats de travail, un belge et un slovaque."