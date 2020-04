La fête de Pâques à travers la radio pour les Italiens de Belgique

En région liégeoise, mais pas seulement, la communauté italienne est très présente. Pour les chrétiens, la fête de pâques est un moment important célébré habituellement du côté du centre social italien de Rocourt ou encore dans la communauté de Seraing.

Cette année, confinement oblige, pas de festivités mais un moment de prière, de partage et de réflexion à travers les ondes. C’est RadioHitalia qui propose ce moment, en ce Jeudi Saint. C’est à 13 heures que RadioHitalia permettra à Don Alessio, aumônier des Italiens de la région liégeoise de contacter ainsi ses paroissiens habituels et peut-être d’autres en Belgique via Internet.

"On fera un simple moment de réflexion mais à travers la lecture de l’Evangile du jour je ferai une méditation sur ces gestes qui deviennent aujourd’hui une invitation à partager la souffrance, à être attentif aux autres. La situation de crise montre l’importance de beaucoup de personnes qui se sont consacrées au service notamment des malades. Alors notre parole et notre réflexion seront un écho de cette solidarité partagée pendant ces temps de crise. Evidemment aussi notre engagement concret de rester chez nous mais avec vraiment un regard toujours ouvert vers les autres. Soutenir le combat que nous menons et que le monde mène contre le coronavirus mais en partageant, t toujours les valeurs que nous avons dans nos cœurs".