La fête d'été des arbalétriers visétois

C’est une tradition sept fois séculaire : la compagnie des arbalétriers visétois a défilé ce dimanche matin dans les rues de la ville, pour sa fête d’été. Hommes en redingote et chapeau haut de forme, soldats en cotte de mailles et casque rond, ils sont plusieurs dizaines à parader, dans ce qui est, somme toute, le dernier endroit où la fête nationale de la principauté de Liège est célébrée. Les étendards aux armoiries des évêques Thibaut de Bar, Ernest de Bavière, Jean de Hornes entre autres, sont portés jusqu’à la place de la collégiale, où une messe solennelle est dite, à la mémoire des membres défunts. C’est également une manière de commémorer les victoires militaires de ce corps de défenseurs de la cité de l’oie. Le cortège prend parfois des allures martiales, avec saluts et gardes à vous, mais la marche se termine sur un pas légèrement chaloupé, très particulier…

Fête d'été des arbalétriers ce dimanche à Visé - 11/08/2019 Reportage sur cette tradition folklorico-politico-militaro-religieuse sept fois séculaire