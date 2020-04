La Fédé sonde les étudiants de l'ULiège : plus de 60% sont en situation de stress

En cette période de crise sanitaire, d’arrêt des cours en amphis, la Fédération des étudiants de l’Université de Liège a voulu savoir comment les étudiants vivaient ce confinement et ce changement des méthodes d’apprentissage.

Elle a mené une enquête auprès de quelque 5728 étudiants, toutes facultés confondues, soit 25,78% de la population estudiantine de l ULiège.

Les situations varient parfois d’une faculté à l’autre mais, en général, cette période amplifie le stress et les difficultés financières des étudiants.

Surcharge de travail

Les cours à distance sont en général dispensés via des podcasts ou des cours en "live" mais les étudiants notent une nette surcharge de travail : "67% des étudiants estiment avoir une charge de travail qui a augmenté depuis le début du confinement. Ils sont aussi affectés par des problèmes économiques comme le paiement d’un kot qu’ils n’occupent. Ils sont un tiers dans le cas et un tiers aussi à avoir des soucis à cause de la perte d’un job étudiant. L’immense majorité refuse de voir la session d’examens étalée sur juillet car beaucoup ne peuvent se permettre de perdre là aussi un job étudiant", explique Alice Lacroix, la présidente de la Fédé.

Plus de 60% des étudiants interrogés craignent une augmentation du taux d’échec. Ils sont autant à montrer des signes de stress, d’angoisse voire de burn-out :" Certains n’ont pas un environnement de travail adapté et doivent partager l’ordinateur avec le reste de la famille. Ils sont inquiets par rapport à leur situation personnelle mais aussi par rapport aux modalités d’examens, ils ont peur que les évaluations ne leur soient défavorables, qu’il y ait un manque d’indulgence et donc c’est le message qu’on a fait passer à l’université qui nous a entendus", ajoute Alice Lacroix.

Message entendu par l’Université

Avec cette enquête, la Fédé a contacté les autorités pour établir le dialogue. "Au terme des discussions, on a déterminé un certain nombre de points sur lesquels on était d’accord. Des points qui parfois avaient déjà été communiqués aux professeurs et sur lesquels on va insister à nouveau. Toute une marche à suivre a aussi été mise en place pour que les étudiants puissent se retourner, avec des personnes de références, si les consignes ne sont pas respectées", précise la Fédé.

Une étude qui montre aussi que certains professeurs n’ont donné aucune nouvelle ni pour les cours théoriques, ni pour les cours pratiques plongeant parfois des étudiants dans le désarroi.