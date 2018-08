La Famille Soler de Picasso a la bougeotte: elle déménage de Liège à Paris

"La Famille Soler", c'est un portrait à six personnages, peint par Picasso. Il s’apprête à quitter la Boverie pour un prêt de quatre mois. Il sera intégré au musée d'Orsay dans une vaste exposition sur les périodes bleue et rose de l'artiste, de septembre à janvier. Ce prochain accrochage parisien constitue une sorte de reconnaissance internationale, et une sorte de revanche pour un tableau souvent méprisé par les Liégeois. Il fût considéré sans grande valeur esthétique, au point d'être presque vendu à la fin des années 80, pendant la crise des finances liégeoises, pour éponger les dettes.

Cette escapade de "La Famille Soler" est à épingler pour des considérations plus politiques. Elle appartient à la ville. Mais elle est considérée comme "trésor" par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et à ce titre, ses voyages doivent être dûment autorisés par la ministre de la culture, Alda Greoli. Il est arrivé qu'elle s'oppose à de pareils dépôts d’œuvres à l'étranger, comme dans le cas de "La Maison Bleue", de Chagall. Les bourgmestre et échevins avaient à l'époque outrepassé ses injonctions, ce qui a provoqué un début de polémique. Cette fois, pour "La Famille Soler", l'autorité de tutelle s'est montrée très réticente, avant de se laisser convaincre, et d'imposer des conditions draconiennes au transport: caisson climatisé et renfort de tension de la toile.

Selon nos informations, des discussions sont toujours en cours pour que soit autorisé le départ d'une autre pièce maîtresse des collections de la Boverie, "Le Bassin du Commerce du Havre", de Monet, demandé par l'Albertine de Vienne, pour une rétrospective impressionniste de prestige, qui doit ouvrir dans un mois.