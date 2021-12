La famille de Gregory et Sandrine s'agrandit: Yao, jeune réfugié Ivoirien, est désormais leur fils

C’est une belle histoire. Celle de Yao, Ivoirien, arrivé en Belgique en 2016 après avoir connu le parcours douloureux de tant de migrants : la Lybie, la traversée de la Méditerranée et puis les retrouvailles avec une famille liégeoise à laquelle le tribunal de la Famille accorde aujourd'hui son adoption.

Tout commence en 2013. Gregory Collet prend une pause carrière et emmène sa famille en Côte d’Ivoire.

Là-bas, ils font la connaissance d’un jeune homme de 21 ans qui se prénomme Yao et avec lequel se tissent des liens très forts. Celui-ci n’a pas oublié ce que Gregory et son épouse Sandrine lui ont dit lorsqu’ils ont quitté l’Afrique.

" Ils m’ont clairement dit que si un jour j’arrivais en Belgique ou en Europe, leur porte serait ouverte et même en traversant le désert et la mer, j’ai toujours gardé sur moi leur numéro de téléphone".

Gregory et Sandrine se souviennent très bien de ce jour de janvier 2016 où Yao leur a téléphoné pour leur dire qu’il était à Bruxelles. " Nous, ni une ni deux, on a pris congé et on a ramené Yao à la maison. On lui avait préparé sa chambre et sur la porte on avait accroché une banderole qui lui souhaitait la bienvenue".