La faillite de la papeterie Intermills à Malmedy a-t-elle été organisée?

Le tribunal correctionnel de Liège a entamé ce jeudi l’examen du dossier de la faillite de la papeterie Intermills à Malmedy. 177 emplois avaient été perdus suite à cette faillite prononcée en avril 2009.

La faillite de la société a-t-elle été organisée? C'est ce que devra déterminer le tribunal.

Rappel des faits

Fin août 2008, la direction italienne de Grupppo Cordenons annonce vouloir fermer son implantation malmédienne: la papeterie Intermills, ex-Steinbach. Mais en fin d’année, alors que se déroule la procédure Renault, elle annonce l’arrivée d’un repreneur canadien. Il s’engage notamment à refinancer l’entreprise, qui lui est cédée pour un euro symbolique. Il ne tiendra jamais ses promesses et la papeterie finira par être mise en faillite.

Le procès en cours fait suite aux plaintes et constitutions de parties civiles émanant des curateurs, d'une banque italienne et de la FGTB, via deux anciens délégués syndicaux. La FGTB n'a aucun doute: cette faillite est l'aboutissement d'un plan échafaudé pour permettre au groupe italien Cordenons de se libérer de toute obligation sociale vis-à-vis du personnel.

La FGTB dénonce une cession à, je cite, "une société bidon par le biais d'un mercenaire industriel insolvable", une manœuvre qui a permis à Gruppo Cordenons d’échapper à ses obligations et qui a privé les travailleurs de la possibilité de négocier une enveloppe sociale décente avec leur patron. La FGTB a aussi découvert que le même pseudo-investisseur a reproduit un scénario identique dans plusieurs autres entreprises européennes.

Prochaine audience en avril

Trois personnes physiques et une société sont prévenus dans cette affaire. Lors de la prochaine audience, le 4 avril 2019, le tribunal entendra les plaidoiries de toutes les parties.

La FGTB espère aussi une réaction du monde politique. Elle lui demande de durcir les règles de cession d'entreprise afin que soit allongé le temps de responsabilité du cédant en matière de droits sociaux des travailleurs.