La faculté d’architecture de l’université investit (à) la caserne Fonck

L’université a prévu une enveloppe de sept millions pour installer définitivement ses étudiants en architecture sur le site de la caserne Fonck. C’est le point final de la fusion entre l’institut Saint-Luc et l'école Lambert Lombard, décrétée voici une douzaine d’années. Depuis la dernière rentrée académique, tout a été réuni dans le quartier d’Outremeuse. Des conteneurs "provisoires", installés dans la cour d’honneur de l’ancien domaine militaire, et ils ne sont pas encore totalement opérationnels. Mais les profs et les étudiants sont à l’étroit, et il faut songer à un réaménagement en profondeur d’une partie des bâtiments. Des démolitions reconstructions ne sont pas à exclure. Le maître mot, c’est la densification des surfaces et des locaux. L’une ou l’autre aile pourrait être rehaussée d’un niveau. Mais ces immeubles se situent dans le périmètre de deux édifices classés, et des difficultés administratives sont à prévoir, d’autant que plusieurs propriétaires et utilisateurs se partagent l’endroit, avec des imbrications techniques et des servitudes.

Le conseil d’administration de l’ULiège a donc lancé, en externe, un "marché de services" pour trouver un… architecte qui va étudier la question, dessiner un projet, et faire exécuter les travaux. L’enjeu est vaste : c’est à la fois de soigner l’intégration urbaine, à deux pas de Bavière où les Chiroux vont arriver, et d'autre part de s'adapter à de l’enseignement hybride, en présentiel et en distanciel. Les candidats doivent se manifester pour le début février. Le délai pour que cette opération d’envergure se concrétise n’est pas précisé.