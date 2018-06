La Fabrique Nationale change de réviseur, et ce n'est pas sans conséquence

En principe, la désignation d'un réviseur, c'est une opération de routine, c'est un détail technico-administratif: elle doit néanmoins être approuvée en conseil d'entreprise, où siègent les délégués du personnel. C'est normal: c'est du réviseur que dépendent l'exactitude et la sincérité des informations économiques fournies aux organes de concertation sociale.

La Fabrique Nationale vient donc de désigner de nouveaux "commissaires aux comptes": les bureaux Ernst&Young et Deloitte remplacent Deloitte et Pricewatherhouse Coopers, et ça n'a pas été facile. La proposition s'est heurtée à des réticences syndicales, et il a fallu que le tribunal de commerce tranche, et valide la modification, dont il est permis de penser qu'elle ne survient pas par hasard..

Ce qui étonne, c'est la justification. La Fabrique Nationale considère qu'elle doit changer de réviseur, pour se conformer au décret wallon sur la bonne gouvernance. Un décret qui, pour les organisme d'intérêt public, limite à six ans la durée de ce genre de mandat. Effectivement arrivé à échéance. Sauf que.... si la Fabrique Nationale est un "organisme d'intérêt public" (et son capital est détenu à 100% par la région wallonne), elle doit pêut-être, dans la foulée, s'appliquer d'autres dispositions, notamment la limite des remunérations de ses gestionnaires. En l'occurrence, l'administrateur délégué semble percevoir, par l'intermédiaire de sa société de conseil en gestion, une somme qui tourne autour de trois quart de millions, annuellement. Largement au-dessus du plafond salarial qui a tant fait jaser dans le dossier Publifin....