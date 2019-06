La distribution du courrier devrait reprendre normalement dans les 3 communes impactées

A Seraing, Flémalle et Saint Nicolas, la distribution du courrier devrait reprendre normalement dès ce mercredi. Les habitants de ces communes sont privés de courrier depuis une huitaine de jours. En cause, le pont de l’ascension, le week-end et 48 heures de grève !

Le personnel proteste contre une surcharge de travail dû à la nouvelle organisation des services de livraison notamment.

Le nombre de jours de livraisons a été réduit, la quantité augmente donc et si on ajoute à cela les distributions non effectuées les jours fériés et pont comme celui de l’ascension, ça devient fort compliqué.

Le personnel affilié à la CGSP avait donc décidé de partir en grève. Une centaine de tournées et 115.000 habitants ont été affectés par ce mouvement.

Un accord a été trouvé hier et le travail devrait reprendre normalement dès ce matin