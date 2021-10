La difficile gestion des dons aux sinistrés : le dépôt de Jemeppe doit fermer

C’est un fâcheux malentendu : cet entrepôt a été ouvert, à la mi-août, pour venir en aide aux victimes des inondations. Sur un coup de fil du gouverneur de la province, l’administration sérésienne a mis à disposition cette halle de deux mille mètres carrés. Pour trois mois, selon ce que les bénévoles ont compris. A titre précaire, selon le collège communal. Qui entend récupérer l’usage des lieux avant la mi-novembre, pour garer ses camions en prévision des épandages de l’hiver. Ils ne peuvent rester dehors et prendre le risque de geler…

Dans l’immédiat, le responsable de l’association, Olivier Rigaux, est fort ennuyé : "ça compromet notre organisation, ça compromet l’aide aux sinistrés, c’est un gros problème ; nous avons l’équivalent de cinq ou six semi-remorques de quarante tonnes, et nous avons de tout, de l’alimentaire, de l’électroménager, du linge de maison, de l’électroménager, des vêtements, des matelas, et nous allons essayer de recaser une partie dans d’autres centres de dons, mais il n’y en a plus beaucoup et ça va être compliqué".

Du côté de la ville, le chef de cabinet du bourgmestre se dit disponible pour envisager des solutions, qui passent par un déménagement, peut-être pour se rapprocher des vallées où les besoins sont les plus criants. Parce que, de son point de vue, l’urgence des récoltes de dons devient relative…