La demande de concordat de Carat Duchatelet sera examinée mardi prochain

Le terme "concordat" n'est plus vraiment de mise: il est remplacé désormais par une autrte appellation officielle: la "procédure de réorganisation judiciaire". La réalité n'est cependant pas très différente: il s'agit, pour une société de solliciter un sursis, un gel de ses dettes, pour tenter de se redresser. C'est effectivement le cas de la carrosserie Carat Duchatelet. Elle a entamé la démarche auprès du tribunal de commerce.

Ce n'est pas sa première baisse de régime: elle a déjà failli disparaître, voici quatre ans, avant d'être reprise par le groupe Capital People. Le dernier bilan a de quoi inquiéter: la différence entre les coûts et fournitures d'une part, et les ventes et livraisons d'autre part, c'est un résultat négatif d'un million et demi. Le chômage économique sévit, et plusieurs travailleurs ont quitté l'entreprise. Il reste une trentaine de membres du personnel, alors que c'est précisément la qualité de sa main d'oeuvre qui constitue l'essentiel de la valeur de Carat Duchatelet, spécialiste de la transformation des berlines de très haut de gamme.

Selon nos informations, les banques et la région wallonne ont récemment accordé une allonge de trésorerie, mais c'est provisoire... Si le magistrat saisi du dossier Carat Duchateler accepte, mardi, de mettre temporairement la carrosserie à l'abri de ses créanciers, les mois qui viennent pourraît être mis à profit pour trouver un repreneur. L'un ou l'autre industriel liégeois de renom aurait déjà marqué de l'intérêt.