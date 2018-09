La défense nationale vend ses bunkers aux enchères

C'est une vente aux enchères un peu particulière qui devrait avoir lieu mi-octobre. La défense nationale vend ses petits fortins, des bunkers du patrimoine de la seconde guerre mondiale.

L'un est situé à Charneux, l'autre à Saint-Jean-Sart. Et c'est le SPF Finances qui est chargé de cette vente. Florence Angelici, porte-parole: "Ce sont de très petits bunkers qui permettaient d'abriter un ou deux soldats avec de quoi se défendre. Ce n'est vraiment pas très grand. Ça n'a pas une valeur énorme, ça a avant tout une valeur historique. Ils datent d'avant la seconde guerre mondiale. Il faut savoir que dans les années 30, la Défense a exproprié toute une série de terres pour pouvoir construire ces fortins en préparation de ce qu'on attendait à l'époque. Et donc certains bunkers se retrouvaient au milieu d'un champ qui était exploité par des agriculteurs et qui n'étaient pas utilisés par la Défense".

Si l'agriculteur décide de racheter le bunker qui se trouve au milieu de son champ, a-t-il le droit de le démolir pour récupérer le terrain?: "Si le bunker n'est pas classé, il a le droit de le démolir" répond Florence Angelici. "Maintenant, il faut savoir que c'est extrêmement compliqué puisque ces bunkers ont été construits pour résister à des tirs d'obus. Les détruire avec des moyens classiques, ça devient vraiment très compliqué".

La vente aux enchères se tiendra à la mi-octobre. Il est trop tard pour vous y inscrire. Mais il est probable que d'autres bunkers soient à vendre dans les prochains mois ou les prochaines années. Il seront visibles sur le site finimmoweb.be