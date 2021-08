La Défense a installé sa "field kitchen" au parc des sources de Chaudfontaine

Ils sont parfois cuistots, parfois matelots: ces militaires, hommes et femmes, sont depuis dimanche déployés à Chaudfontaine et Pepinster, pour prendre le relais des initiatives de bénévoles pour distribuer des inondations de la mi-juillet le long de la Vesdre.

"Ce lundi midi, nous préparons des pâtes à la sauce tomates, et des gougouilles comme dessert" explique le coordinateur de cette field kitchen, l'adjudant Defoor, "ce n'est pas un menu spécialement habituel à l'armée, mais nous cuisinons en fonction des marchandises que nous pouvons recevoir: nous en sommes à environ six cents repas..."

Pour ce lundi soir, une salade de concombres et de tomates est prévue, en entrée. Ce sont de jeunes marins brugeois qui vont nettoyer et éplucher les légumes. Le reste de ce qui va être livré et servi aux habitants n'est pas encore définitivement tranché. Cette troupe devrait rester sur place au moins une semaine. Comme le dit l'un des soldats: "après, on verra..."