La cueillette des cerises a débuté, celle des asperges se termine

C'est la saison des cerises. Des cerises particulièrement savoureuses cette année. Par contre, on arrive à la fin de la bonne période pour les asperges. Le travail dans les champs est quasi terminé.

Dans les vergers de Hesbaye, les cerises sont cueillies depuis quelques jours. A Rosoux, près de Waremme, Nicolas Goffin est plus que satisfait de la récolte: "On cueille réellement la première variété qui s'appelle la Samba et on va continuer grosso modo pendant un mois la récolte des cerises. Et ça donne, pour le moment, avec les conditions actuelles, des cerises d'une qualité gustative incroyable".

Des températures idéales pour les cerises

Les fortes chaleurs que nous connaissons actuellement ne viennent pas perturber la production. Nicolas Goffin: "Dernièrement, j'ai appris que les fortes chaleurs calmaient la maturité, parce que l'arbre se concentre plutôt sur le feuillage que sur le fruit. Et donc ici justement, les fortes chaleurs n'ont pas réellement entrainé une maturité fort importante, mais les températures qu'on va avoir justement sont idéales pour avoir une maturité qui se développe. Avec des 24, 25 degrés, ce sont vraiment les températures idéales".