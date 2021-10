La Croix-Rouge redistribue 12 millions via les communes pour une aide concrète aux sinistrés

La Croix-Rouge redistribue progressivement les 40 millions de dons qu’elle a récolté suite aux inondations. 11 millions ont été distribués sous forme d’aide financière directe, 7 pour l’aide urgente directe durant les semaines suivant la mi-juillet, et à présent ce sont 12 millions qui sont libérés pour l’aide via les communes.

Les 10 communes les plus touchées reçoivent ainsi 1 million chacune pour une aide concrète aux sinistrés, le solde étant à répartir entre les autres communes concernées. Et les usages sont multiples : " Nous mettons à la disposition de ces communes une sorte de bon à tirer à concurrence de 1 million d’euros par commune. Dans la convention que nous signons avec chacune d’entre elles, nous balisons l’usage qui peut être fait de cette somme et donc il y a des choses très concrètes qui sont mises en place. Certaines communes veulent consacrer des sommes à du chauffage électrique, d’autres à des déshumidificateurs, d’autres encore à la certification du gaz dans les domiciles, d’autres encore à de l’électroménager de première nécessité. Au niveau de Limbourg par exemple, il y a 200 déshumidificateurs qui ont été commandés et donc ceux-ci vont tourner dans la commune ", détaille Christian De Coster, directeur de la cellule " Réponse aux inondations " de la Croix-Rouge.

A Chaudfontaine, l’aide prendra la forme d’électroménagers, d’un lavoir public et de la certification gaz. A Trooz ce sera des déshumidificateurs.