La Croix-Rouge recherche des bénévoles pour accompagner les visites d'enfants en prison

La croix rouge recherche des bénévoles pour la province de Liège. Et c'est urgent. Ces bénévoles devront accompagner des enfants qui se rendent en prison, pour une visite à leur papa ou leur maman incarcéré.

En Belgique, 12.000 enfants sont concernés. Et, selon les chiffres de la Croix Rouge, un enfant sur deux ne rend jamais visite au parent détenu. En 2018, le projet Itinérances a permis 1724 visites d'enfants.

Et les besoins de ce type d'accompagnement en province de Liège sont particulièrement importants.

Pour être accompagnateur bénévole, il faut être majeur, avoir de bonnes capacités relationnelles et d'écoute, faire preuve d'ouverture d'esprit et il faut être prêt à s'engager au moins un mercredi par mois, pendant un an. Il faut idéalement disposer d'un véhicule.

Les informations pratiques

Si cela vous intéresse, la Croix rouge organise une séance d'information le 24 avril. Les candidats recevront également une formation.

Infos : Adressez un mail à : itinerance.cplg@croix-rouge.be ou appelez Rose-Marie Baudoin, Responsable provinciale d’activité au 0490 56 60 81. Une séance d’information est prévue le mercredi 24/04/2019 de 10h à 12h au Comité Provincial de Liège, rue Dos-Fanchon 41, 4020 Liège (inscription obligatoire)