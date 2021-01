La crise sanitaire, l'école, les amis et les amours : comment les jeunes de 12 ans traversent cette période

Cela n’a pas empêché cette dizaine d’élèves de devenir amis. L’ambiance est d’ailleurs à la rigolade en classe et cela n’est pas surprenant "justement j’aime bien" intervient Lou "pendant le confinement, on ne voyait pas une personne. Ici on voit plus de gens, on peut leur parler même si on ne les connaît pas trop. Rien que dire bonjour, ça change du confinement". La vie sociale a un peu repris son cours, mais certaines habitudes comme la bise ont disparu et ça, ça ne plaît pas à Charlotte "moi ce qui me manque, c’est de faire la bise. En plus, on ne peut voir qu’une seule personne en contact rapproché. J’ai dû fêter mon anniversaire pendant le confinement, ma sœur aussi a fêté ses 18 ans toute seule. Ça me manque de voir tous mes amis en même temps". Ces témoignages démontrent que les mesures pèsent un peu sur le moral de ces jeunes qui se construisent socialement.

"C’est choquant", "c’était surprenant", "on ne s’imagine pas la tête des gens comme ça". Voilà comment les jeunes racontent le moment où ils ont découvert le visage, sans masque, de leurs nouveaux amis. "Avec les filles, quand j’ai enlevé mon masque pour la première fois, elles ont toutes fait whoaaa" confie Juliette 12 ans. Adrien a lui été surpris de voir la différence entre les visages qu’il s'imaginait et ceux qu’il a vus "il y en a, j’imaginais qu’ils avaient une grande bouche et puis en fait, ils avaient une toute petite. C’était bizarre".

12 ans, c’est un cap. C’est le moment où l’on quitte la petite école pour la grande, où l’on se fait de nouveaux amis, où l’on étend nos horizons. Pour faire simple, c’est à cet âge que l’on se construit socialement et culturellement. Cet apprentissage est un peu perturbé cette année. La crise est passée par là : suppression des activités scolaires et extrascolaires, port du masque obligatoire, limitation des contacts physiques. Alors comment vit-on cette crise quand on a 12 ans ? Nous avons tenté de le savoir en allant à la rencontre des premières années secondaires de l’Athénée Royale de Chênée.

12 ans, c’est aussi la période où ces pré-adolescents se font de nouveaux amis, intègrent différents groupes sociaux et connaissent leurs premiers flirts. Ces petits rapprochements sont un peu différents à cause du masque comme l’explique Céla "si on aime bien quelqu’un, on voit que le haut, les yeux. On ne sait pas ce qu’il y a en bas, sous le masque. Et si on n’aime pas, c’est bizarre" dit la jeune fille en riant. Sans oublier que c’est aussi plus compliqué de se passer des petits mots en classe "c’est plus dur parce qu’on doit dire psst plus fort" décrit Romane avant d’être interrompue par sa voisine "et du coup on se fait capter par les profs".

Pas les plus à plaindre

Autre gros changement par rapport aux années précédentes, c’est l’absence d’excursions. Elles sont interdites en code rouge. Cela déçoit Céla "quand mon frère était en première, il allait à Bruges, à Bruxelles etc. Moi j’avais hâte de faire pareil, mais on ne peut pas. C’est énervant, on rate plein de choses". Un constat partagé par son camarade, Adonis. Le jeune garçon va même un cran plus loin "Si ça se trouve, la pandémie va durer super longtemps. On aura même plus de vie autre part que la Belgique, que Liège, que dans les environs où on vit".

C’est pire pour les étudiants de rhétos avec leur voyage et toutes leurs activités

Certains de leurs camarades sont du même avis, mais d’autres comme Charlotte s’estiment chanceux " ceux qui sont en rhétos, ils vont rater leurs voyages, toutes leurs activités. C’est dur, c’est l’année qu’on attend tous. Pareil pour les étudiants à l’unif qui doivent passer leurs examens, c’est difficile". La jeune fille conclut en disant que les premières années ne sont pas les plus à plaindre.

Mais il faut bien reconnaître une chose : sans activités scolaires, le calendrier est plus lourd pour ces jeunes de 12 ans. Anne-Cécile Marly, leur éducatrice est convaincue que cela pèse sur le moral des enfants "les semaines se ressemblent, sans chose extraordinaire qui change du quotidien et qui casse la routine. Je pense que pour les enfants, c’est cette routine qui devient lourde. En plus on a plus les loisirs habituels. Il n’y a plus que l’école et les devoirs". Et pourtant, malgré cela, les élèves que nous avons rencontré affichaient un large sourire. Un sourire masqué, c’est vrai, mais trahi par leurs regards et leurs pommettes. Ces enfants traversent la crise avec philosophie et font preuve d’une sagesse bien à eux, une sagesse enfantine.