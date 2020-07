La créatrice Aurore Delbeuck sort un nouveau sac de luxe pour homme made in Verviers

Aurore Delbeuck, créatrice verviétoise, vient de lancer son premier modèle de sac destiné aux hommes. Ou pour être plus précis, un modèle mixte. La journaliste Océane Gaspar dédie un article à ce nouveau défi dans La Meuse Verviers de ce lundi 27 juillet.

Un nouveau sac de luxe pour homme made in Verviers - 27/07/2020 Aurore Delbeuck, créatrice verviétoise, vient de lancer son premier modèle de sac destiné aux hommes. Ou pour être plus précis, un modèle mixte. La journaliste Océane Gaspar dédie un article à ce nouveau défi dans La Meuse Verviers de ce lundi 27 juillet.

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

"C’est un sacré défi qu’elle a décidé de réaliser. De base, ce n’est pas du tout son domaine. Elle, c’est vraiment les sacs pour les femmes, les grands cabas en cuir", détaille la journaliste sur les ondes de Viva Liège. "Elle a discuté il y a quelque temps avec un ami qui lui a dit : Pourquoi est-ce que tu n’élargirais pas ta gamme ? Pourquoi pas créer des sacs pour les hommes et quitter un peu le monde du cuir pour s’intéresser au tissu ?" Petit à petit, l’idée germe dans la tête de la créatrice verviétoise. "Et finalement est venu l’anniversaire de cet ami. Elle s’est dit : Si je lui faisais plaisir ?", poursuit Océane Gaspar. Et le prototype de ce nouveau modèle masculin naissait.