La Covid n'a pas freiné Gilbert dans son bénévolat de chauffeur à la Croix-Rouge

Parmi les personnes qui n’hésitent pas à aller au contact du public malgré les risques liés au coronavirus, il y a les chauffeurs bénévoles de la Croix-Rouge. Parmi ceux-ci, Gilbert Blétard. Depuis 8 ans, il est en poste une trentaine d’heures par semaine au Centre de secours de Hesbaye (Amay). Il transporte principalement des personnes à mobilité réduite vers les hôpitaux. Pour lui, c’est rendre service avant tout.

" Je connaissais la Croix-Rouge par ses différentes actions. J’aime le contact, j’aime rendre service et j’ai de l’empathie envers les gens donc j’y ai prêté une attention particulière et je suis entré à la Croix-Rouge en 2012 ", explique Gilbert Blétard.

Pour ce bénévole, ancien militaire, maintenir les contacts nécessaires à l’exercice de sa mission en période Covid ne lui a pas posé question : " Le coronavirus ne m’a pas empêché de faire ce que j’ai fait depuis quelques années. J’ai pris des précautions d’usage avec les moyens qu’on mettait à ma disposition, sans me poser plus de questions. Il y a forcément le port du masque et le nettoyage des mains. On nous a aussi livré des visières et des lunettes de protection, des tabliers et des salopettes si nous avions quelqu’un qui était suspecté de Covid ", détaille le bénévole.

Celui-ci compte d’ailleurs poursuivre son engagement pendant plusieurs années : " je compte bien encore passer pas mal d’années à la Croix-Rouge, tant qu’on me le permet, en fonction de l’âge et de ma santé ".