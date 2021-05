La course cycliste La Flèche Ardennaise de ce dimanche est annulée

La course est annulée! C'est par ce très laconique avis que l'association qui organise la Flèche a réagi, en milieu d'après-midi ce mercredi à un communiqué de presse diffusé quelques heures plus tôt par la fédération belge de cyclisme, qui parlait d'épreuve "non autorisée".

Le problème est sanitaire: selon les dernières moutures de l'arrêté ministériel qui détaille les restrictions pour cause de pandémie, seules les courses professionnelles sont permises, et selon un protocole extrêmement strict. Même si plus de la moitié des inscrits sont professionnels, la Flèche est réservée aux élites et espoirs, elle est interdite aux équipes de première division. Elle ne rentre donc pas dans les conditions, prises au pied de la lettre. Ce n'est pas une compétition professionnelle, même si des mesures identiques sont appliquées, ce que le gouverneur de province, apparemment, a approuvé. Mais ça n'a pas suffi. La fédération belge de cyclisme a retiré la couverture de sa police d'assurances pour les participants, et la Flèche est donc, pour la deuxième année consécutive, retirée du calendrier.

Le président de La Flèche Ardennaise, Maurice Pirard, parle de coup dur pour le sport amateur, de "cafouillage indescriptible, d'arguments fallacieux, d'acharnement, de sabotage". Mais le directeur général de la fédération explique que "la liste des courses autorisées a été fixée dès le mois de février, et rappelée au début du mois d'avril, et à vouloir maintenir l'événement à tout prix, les organisateurs se sont lancés dans une aventure qui, à présent, provoque la déception parmi le peloton".