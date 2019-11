La cour des comptes épingle une indexation incorrecte de subventions aux TEC

Depuis quelques semaines, de nombreux liégeois, usagers des transports en commun, se plaignent de lignes de bus mal desservies, de suppression de services, et se demandent pourquoi. La réponse se trouve peut-être dans un rapport que la cour des comptes vient de publier. En une quarantaine de pages, il analyse les bilans de la société wallonne des transports pour les cinq dernières années. Elle a dû subir des mesures d’économies : un coefficient réducteur a été appliqué sur des subventions qu’elle reçoit pour assurer ses missions de service public. Mais ce n’est pas tout : l’indexation, prévue dans le contrat, a été appliquée selon une formule qualifiée d’incorrecte Il en résulte un manque à gagner de près de cent millions pour l’ensemble de la période. Le sous-investissement dont souffre le matériel trouve sans doute là un début d’explication.

Par ailleurs, un chapitre consacré au tram ne manque pas d’intérêt. Il est écrit noir sur blanc que de l’argent prévu pour des engagements sociaux, pour des compléments de pensions ou d’allocations aux personnels, a été utilisé pour rembourser des dépenses engagées pour le tram. Ce n’est pas normal, et c’est apparemment une volonté du ministre Di Antonio… Par ailleurs, la facture globale risque encore de s’alourdir, puisque deux litiges sont en cours, avec plusieurs entreprises, avec Hydrogaz et Galère, et surtout avec le groupe Mobiliège, sélectionné dans un premier temps et puis évincé. Il réclame une demi-douzaine de millions : il reproche à l’administration d’avoir laissé encourir des frais "déraisonnables" entre la première désignation et l’annulation.