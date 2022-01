La cour d’appel de Liège réexamine le cas Mathot

L’affaire Intradel Uvelia revient à la une de l’actualité : pour la quatrième fois, la justice liégeoise examine le dossier, en cour d’appel à partir de ce lundi. Un seul prévenu : Alain Mathot, accusé de corruption. Il est soupçonné d’avoir empoché trois quarts de million de la part de la société française qui a construit l’usine de traitement des déchets de l’agglomération liégeoise.

Mais ce procès a un côté bancal, à cause des décisions contradictoires qui ont été rendues, par de nombreux magistrats. Dans un premier temps, l’ex-député bourgmestre sérésien, protégé par son immunité parlementaire, n’a pas comparu lorsque le tribunal correctionnel a jugé ses coïnculpés. Les faits qui le concernent ont pourtant été déclarés établis, et confirmés malgré des recours de divers protagonistes. Mais, coup de théâtre lorsqu’Alain Mathot, qui a quitté la chambre des représentants, a pu être valablement sommé de s’expliquer, et cette fois en l’absence de son supposé corrupteur : en février dernier, il a été acquitté.

Il faut dire que l’instruction présente d’énormes lacunes. Certes, la multinationale française qui a construit l’incinérateur à ordures a dépensé de fortes sommes en commissions occultes. Mais où est allé cet argent ? Dans les poches de Mathot, selon un ancien directeur de la firme, qui a décrit comment il lui a remis des enveloppes bourrées de billets dans des hôtels parisiens. Mais les avocats de la défense, à l’aide de minutieuses analyses de téléphonie et de billets de train, ont démontré de multiples incohérences de dates et de lieux dans ces prétendus rendez-vous. Et ils ont détricoté les thèses de l’accusation.

Depuis lors, le procureur général a-t-il réétudié son dossier et précisé ses griefs ? Faute de quoi le verdict risque de ne pas changer.