La Cour d'Appel confirme largement le jugement Intradel

Le lobbyiste Dominique Cerutti, pour sa part, est complètement blanchi.Il a toujours affirmé qu’il a réellement travaillé, beaucoup, sur le dossier de l’incinérateur, et que l’argent qu’il a perçu n’a rien de corruptif, et qu'il n'est pas non plus un escroc.

Dominique Cerutti, blanchi par la Cour - 01/07/2019 Acquitté dans le dossier Intradel/Uvélia