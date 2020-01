La Cour constitutionnelle sauve le décret gouvernance

La Cour constitutionnelle a sauvé le décret gouvernance, autrement dit "décret Publifin". L’assureur Intégrale avait introduit un recours en annulation. La Cour lui a donné partiellement raison, mais uniquement en ce qui concerne les sociétés d’assurance. Pour le reste, le décret reste d’application.

Un décret post-scandale Publifin

Ce décret wallon avait été adopté dans la foulée du scandale des comités de secteur. C’est une tentative pour encadrer et moraliser la vie politique. C’est là-dedans que se trouvent les règles qui interdisent de cumuler certains mandats politiques. C’est ce décret qui fixe les montants des jetons de présence. C’est encore lui qui limite à 245.000 Euros le salaire des dirigeants d’intercommunales et sociétés à participation publique locale significative.

L’assureur Intégrale, lui, est une filiale de Nethys, donc de Publifin, l’intercommunale qui s’appelle aujourd’hui Enodia. L’Intégrale estimait que le décret l’empêchait de travailler, qu’il s’opposait aux règles de l’Union Européenne et de la Banque Nationale, qu’il empiétait sur des compétences fédérales et enfin, qu’en limitant ce que pouvaient gagner ses dirigeants, il risquait de les faire fuir, eux qui gagnent beaucoup plus que 245.000 Euros par an.

Des dispositions annulées uniquement pour les sociétés d’assurance

L’avocat de l’Intégrale, maître Jean Bourtembourg, se dit "très satisfait" de l’arrêt. La Cour explique-t-il, lui a donné raison sur l’essentiel. Elle annule pour les sociétés d’assurance les articles 35, 44 et 45 du décret, c’est-à-dire ceux qui imposent la tutelle du gouvernement régional, qui les définissent comme société à participation publique locale significative et qui permettent d’envoyer un commissaire spécial. Les sociétés d’assurance, même si leurs actionnaires sont des pouvoirs publics régionaux, ne sont donc plus soumises au décret gouvernance. Elles ne sont plus soumises à la tutelle du gouvernement wallon. Les salaires de leurs dirigeants ne seront plus plafonnés à 245.000 Euros par an.

Satisfait aussi le ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne, qui se réjouit que l’arrêt limite son action aux compagnies d’assurances. Le ministre estime que "cet arrêt conforte son analyse du décret " gouvernance ", ainsi que les modifications utiles de décembre 2019 concernant les compagnies d’assurances".