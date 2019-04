La copie retrouvée du monument aux morts prussien de Malmedy

Une découverte exceptionnelle aux Archives de l'Etat : la copie sur calque des plaques nominatives du monument aux morts prussien de Malmedy. Il y a cent ans, ce monument rendait hommage aux soldats malmediens morts pour l'empereur d'Allemagne. Après la première guerre mondiale, Malmedy est devenue belge, le monument a été enlevé et ces plaques probablement détruites. Les calques retrouvés en seraient donc la dernière trace.

Morts en 1866 contre l'Autriche et en 1870-71 contre la France

"C'est tout à fait particulier" explique l'historien Bernard Wilkin. "Il s'agit d'un frottage réalisé au fusain sur papier calque. Et il reproduit les plaques du monument aux morts de la période prussienne, l'époque où Malmedy faisait partie de l'Empire allemand. On peut y voir la liste des soldats du pays qui ont été tués au combat dans les guerres de 1866 contre l'Autriche et 1870-71 contre la France.

Ces plaques se trouvaient sur le monument aux morts de la place de Rome, là où aujourd'hui se trouve un kiosque. Les plaques se trouvaient sur les côtés du monument. Elles ont, je suppose, été enlevées et fondues. Les copies ont été retrouvées dans les archives communales de Malmedy. Elles ont été réalisées - mais ça, c'est sans certitude - au début du XXème siècle."

Prendre au calque des copies de plaques de monuments aux morts, ça se fait encore aujourd'hui ajoute l'historien. Comme certains parents de soldats américains morts au combat quand ils passent par Washington. Aujourd'hui, le monument aux morts du cimetière de Malmedy rend encore hommage "à nos glorieux Concitoyens tombés au Champ d'Honneur 1866-1870/71", mais sans donner les noms des soldats.