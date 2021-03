La compagnie de théâtre liégeoise Le Grandgousier a 40 ans!

Grandgousier. Le nom est tiré de l’œuvre de Rabelais. "Un mélange de culture et de bonne bouffe" souligne Jean-Pierre Crenier, le fondateur de la compagnie de théâtre amateur liégeoise. Celle-ci voit le jour à l’École d'Hôtellerie de Liège en octobre 1981. Jean-Pierre Crenier y enseigne alors le français. "J'emmenais régulièrement mes élèves au théâtre. Ceux-ci m'ont fait part de leur envie d'en faire avec moi. Je n'avais jamais fait ça de ma vie mais je me suis lancé. Je me suis improvisé metteur en scène et on a joué Le Bourgeois gentilhomme en classe". La compagnie Le Grandgousier est née.

La troupe, qui se diversifiera au fil du temps, finira par quitter la salle de classe pour se produire sur la scène des Chiroux d'abord, puis celle du théâtre Le Moderne ensuite où, au début des années 90, a lieu la rencontre avec celui qui deviendra un des principaux metteurs en scène du Grandgousier: Patrick Bebi. Celui-ci considère d'abord la troupe avec mépris. "Je venais de sortir du Conservatoire de Liège et avec l'arrogance du jeune homme qui sort de l'école, j'ai dit à Jean-Pierre que son travail c'était vraiment de la merde" se souvient-il amusé "et Jean-Pierre a répondu, viens travailler avec nous au lieu de faire le malin!" Et c'est sur ces premiers échanges houleux que débute une belle et riche collaboration. Patrick Bebi a, depuis lors, mis en scène une dizaine de spectacles du Grandgousier parmi lesquels plusieurs pièces de Bertolt Brecht.

Des lieux improbables

On se souvient notamment de "L'Opéra de quat'sous "joué dans un tunnel désaffecté du Quai de la Batte, un des nombreux lieux improbables dans lesquels la troupe liégeoise a joué." On entre dans ce lieu et il y a quelque chose de magique" s'exclame Patrick Bebi " c'est un lieu vivant, pas besoin de décors!"