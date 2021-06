Trop de cervidés : la commune de Stoumont perd un label de qualité pour son bois

Le bois des forêts de Stoumont n’est plus certifié PEFC. La décision est tombée suite à un audit réalisé le 19 mai dernier dans les bois possédés par la commune de Stoumont. Le résultat est sans appel, depuis ce 1er juin et pour un an minimum, la commune ne peut plus afficher ce label sur le bois qu’elle vend et cela va poser problème. Jusqu’ici, seule une commune belge avait connu cette mésaventure. Une perte de 5 à 10 euros par mètre cube de bois Sans ce label, le bois de Stoumont perd en attrait. Il n’est plus considéré comme "prélevé d’une forêt gérée de manière durable". Son prix devrait donc baisser sous peu "On parle de 5 à 10 euros en moins sur chaque mètre cube vendu" détaille l’échevine du patrimoine forestier à Stoumont, Marie Monville. "Difficile de chiffrer précisément l’impact sur les finances de la commune tant le marché du bois est instable. Avant 2019, on vendait en moyenne pour 550.000 euros. Mais en 2019, les ventes ont chuté à cause des scolytes. On a vendu pour environ 90.000 euros. Aujourd’hui, le secteur reprend petit à petit, mais c’est difficile d’estimer nos ventes et donc, nos pertes ". Selon l’échevine, cela ne devrait pas être catastrophique, mais cette nouvelle tombe au mauvais moment, quand les finances communales sont sous pression avec la crise sanitaire.

Trop de cervidés qui abîment le bois La commune a perdu son label car la population de cervidé sur son territoire est trop importante, environ 200 pour 1000 hectares de forêts "Pour vous donner une idée, l’idéal c’est de tourner aux alentours de 30, 40 cervidés pour milles hectares. Ici, on est approximativement 6 fois au-dessus" nous explique l’échevine. Certains territoires sont plus touchés que d’autres. Sur les 1400 hectares de la commune, 800 sont particulièrement concernés "C’est sur le territoire de Lorcé qu’on a le plus de problèmes. La densité y est la plus importante. Nettement plus qu’à Monthouet qui est aussi un point sensible" détaille Marie Monville. Cette surpopulation, considérée comme hors de contrôle par le label, a des effets néfastes sur la forêt. Elle altère et complique la régénération des différentes espèces végétales, sans oublier les dégâts causés aux arbres par les cerfs. Résultat, la biodiversité est modifiée, ce qui est contraire aux principes de gestion durable et c’est ça qui a provoqué le retrait de ce label PEFC.

Un problème de longue date difficile à résoudre sans une mobilisation générale Cette situation est connue depuis longtemps. En 2017, un audit a déjà pointé du doigt cette surpopulation sur la commune de Stoumont. A l’époque, les autorités locales ont pris des mesures pour tenter de reprendre la main et cela a fonctionné. Mais aujourd’hui, la situation est pire et le confinement est l’une des raisons "Les battues ont été perturbées par la pandémie donc on a tiré moins de gibier" constate l’échevine. Mais un autre élément pose problème. Les chasseurs ne parviennent pas à respecter les quotas, ils ne tirent pas assez d’animaux. Cette surpopulation ne concerne pas que Stoumont, d’autres communes font le même constat "Avec les communes de Theux, Pepinster, Spa et Jalhay, nous avons déjà alerté la région wallonne et le Minsitre Borsus. Nous avons demandé des mesures d’urgences. Aujourd’hui, nous attendons toujours une réponse" déplore l’échevine du patrimoine forestier. Pour limiter les dégâts et tenter de reprendre la main avant qu’il ne soit trop tard, la commune réclame des plans de tirs plus ambitieux pour obliger les chasseurs à tirer plus. Elle demande aussi une mobilisation des différents acteurs : les chasseurs, les possesseurs de baux de chasse, la région wallonne et le département de la nature et des forêts. Un appel à l’unisson pour trouver une solution à une problématique qui risque de toucher de plus en plus de communes.