La commune de Nandrin a un nouveau bureau de poste

Depuis lundi, Nandrin a un nouveau bureau de poste. Il est situé à moins de 200 mètres de marche de l'ancien, dans la nouvelle administration communale inaugurée en juin dernier. Il est ouvert du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin. Un distributeur de billets y est accessible durant les heures d'ouverture.

En fait, ce déménagement est le résultat des efforts de la commune de Nandrin pour éviter la suppression du dernier bureau de poste de l'entité. Car Nandrin sans bureau de poste, c'était impensable pour la commune. Michel Lemmens, le bourgmestre: "Bpost nous a annoncé il y a maintenant environ 4 ans que, à terme, toute une série de bureaux de poste disparaitraient dans le bureau de Nandrin et seraient remplacés par un point poste, vraisemblablement dans un commerce" explique-t-il. "Nous avons préféré leur proposer la présence dans un bâtiment communal. Nous travaillions à l'époque sur la construction d'une nouvelle administration communale qui rassemblerait commune, CPAS. Et ça nous a paru tout à fait pertinent d'y rajouter la poste pour avoir une concentration des services publics sur la place de la commune. La chose les avait un peu déroutés dans un premier temps puisque, en fait, le local n'existait pas et qu'on a adapté les plans de la future nouvelle administration en fonction de leurs besoins et de leurs demandes".

Les Nandrinois sont ravis

Bpost est ainsi devenu le locataire de la commune. Les Nandrinois sont évidemment ravis. Sur place, nous avons recueilli quelques témoignages: "Je suis content qu'on l'ait gardée parce que ce n'était pas sûr. J'estime qu'on en ferme beaucoup trop, on ferme beaucoup trop de banques". "Pour moi, c'est une bonne chose, malgré que je n'y viens pas souvent. Le jour où il faut, elle est là. Heureusement que la commune s'est battue pour la garder parce qu'autrement, il faut courir à Neupré". "C'est extraordinaire, il faut garder une proximité au niveau de la poste". "C'était indispensable, surtout pour les personnes plus âgées".

Bpost n'a pas donné de garantie à long terme. Mais au pire, le local pourrait devenir un point poste géré par la commune.

Quant à l'ancienne poste, le bâtiment continuera à être utilisé par les facteurs, jusqu'à la concrétisation d'un projet de centre zonal de distribution de bpost.