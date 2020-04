La commune de Herve récolte les herbes tondues

L’initiative de la commune de Herve répond aussi à l’appel du printemps. Du côté de Charneux, un camion collecteur s’arrête chez ceux qui en ont fait la demande, en s’inscrivant par téléphone ou via le site internet ouvert pour l’occasion. L’annonce a été faite vendredi et 120 personnes ont sauté sur l’occasion.

Le printemps, la météo des derniers jours, et le temps disponible pour jardiner vont probablement accroître encore la demande, et ça aura un coût. "Vu le succès, on se dit qu’on va passer beaucoup de temps mais si on peut éviter toutes sortes d’incivilités condamnables, il vaut mieux aider nos citoyens que de leur courir après parce qu’ils ont commis une incivilité", explique Marc Drouguet, le bourgmestre de Herve.



La collecte ne concerne que les herbes tondues, mais c’est l’essentiel des besoins actuels.