La commune de Grâce Hollogne n'a toujours pas de pacte de majorité

Le vote était pourtant prévu à l'ordre du jour d'un conseil communal, ce lundi soir. Mais un rebondissement, un de plus, est intervenu très précisément sept minutes avant le début de la réunion.

A 19h23, le directeur général a joint aux annexes de la convocation une lettre reçu par son administration à 17h17, une lettre de la cheffe de cabinet adjointe de la ministre de tutelle; selon elle, pour savoir qui doit siéger à la place d'un élu qui démissionne, et qui n'a pas de suppléant, il faut tenir compte du "quotient électoral", donc de l'ordre des voix de préférence de tous les candidats de tous les partis.

Vous n'avez pas compris ? Vous allez comprendre... Concrètement, pour remplacer une pétébiste qui n'habite plus dans la commune, tout le monde s'attendait à ce qu'une démocrate humaniste prête serment. Or, en fin d'après-midi, cette dame a subitement renoncé à exercer ce mandat. Et, au jeu du "quotient", ce n'est pas un autre ou une autre démocrate humaniste qui suit, c'est un socialiste! Un socialiste du clan Mottard! Qui, de la sorte, redevient majoritaire au sein du "groupe PS". A la fureur du clan Dony, qui a vainement tenté de s'opposer à la manoeuvre, puis qui a annoncé son intention de déposer un recours contre ce qui a été qualifié de "grave irrégularité" et de "lecture juridique incertaine" .

Au vu des circonstances, et dans un climat délétère, la discussion sur le pacte de majorité a été ajournée....