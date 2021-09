La commune de Dison se lance sur TikTok

Pourra-t-on bientôt admirer les échevins de la commune de Dison s'adonner à des chorégraphies? La commune a décidé d'ouvrir un compte sur l'application TikTok, ce réseau social très populaire chez les 13-25 ans.

Sur TikTok, les ados se mettent en scène au travers de danses ou encore de playbacks dans de courtes vidéos. En ouvrant un compte sur ce réseau social, la commune de Dison a souhaité s'adresser aux jeunes. Véronique Bonni, la bourgmestre: "On a une population très jeune à Dison puisque 25% de la population a moins de 18 ans. On voulait être accessible aussi aux jeunes puisque c'est vraiment une application qui est en vogue chez les jeunes et même chez les très jeunes depuis quelques années déjà. Ça commence à donner une nouvelle image de la commune aussi. Ça ne veut pas dire par là qu'on va commencer à faire du karaoké ou commencer à danser, mais on veut montrer aussi que la commune fait des choses, comme des petites publicités instantanées. Et bientôt, ce seront aussi les échevins qui se mettront en vidéo pour montrer ce qu'ils font, pour expliquer aussi ce qu'une commune peut faire et apporter pour les jeunes".

Pour le moment, seule une vingtaine de personnes est abonnée au compte de la commune. Mais les autorités ne désespèrent pas d'attirer de nouveaux followers.