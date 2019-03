La commune de Beaufays aura bientôt une académie de golf

C’est présenté comme une première en Wallonie: il y aura bientôt une académie de golf à Beaufays. Cela fait déjà plusieurs années qu'on en parle mais le projet devient enfin concret. Les premiers travaux préparatoires viennent de commencer. Des études de sol ont été réalisés et les résultats sont positifs. Les travaux proprement dit vont donc pouvoir débuter dans les prochains mois, sur cette zone verte d'une dizaine d'hectares, à l'arrière de la voie de l'air Pur.



Quelle est la différence entre une académie de golf et un club traditionnel ? Manu Janssens, le concessionnaire de cette future infrastructure sportive, répond à cette question : " Une académie de golf c’est essentiellement basé sur l’apprentissage du golf avec 9 trous. Ils ne sont pas comparables avec la longueur des trous qu’on peut trouver sur un vrai terrain de golf. Ça permet de jouer, d’apprendre à jouer et de passer son brevet. Ça restera quand même toujours une académie parce que les longueurs des trous ne permettent pas de dire qu’on est un terrain de golf . Mais c’est accessible à tout le monde avec des prix tout à fait abordables ".

Le terrain communal où va s'installer cette académie de golf sera loué à un tarif ultra préférentiel par l'asbl qui aménagera et gérera le site. Il ne lui en coûtera pas un euro durant les 4 premières années, puis une redevance limitée à 3% du chiffre d'affaires les 26 années suivantes.



Investissement prévu : 1 million et demi d'euros, subsidié à 75% par la Région Wallonne (Infrasports). On pourra y travailler son swing dès la fin de l’année voire début de l’année prochaine