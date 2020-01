La commune d'Oupeye confrontée à des problèmes d'alimentation en eau

Actuellement, sur la commune d'Oupeye, ce qui sort du robinet se réduit parfois à un mince filet d'eau. Il s'agit d'un problème qui remonte à une grosse casse, début janvier, sur le réseau.

Un problème connu de la SWDE, la Société Wallonne de Distribution d'Eau. Benoît Moulin, porte-parole: "Nous sommes toujours dans l'attente de pièces de rechange qui vont nous permettre de réparer cette casse. Entretemps, Oupeye est toujours alimentée en eau, mais la conduite qui alimente le réseau pour l'instant est d'un diamètre plus étroit que la conduite endommagée. Résultat: il y a toujours de l'eau pour Oupeye heureusement mais la pression n'est pas optimum et il peut y avoir effectivement des problèmes de pression, particulièrement lorsque les consommations sont importantes et surtout simultanées".

Des travaux vont être effectués ce weekend ou début de semaine prochaine, précise Benoît Moulin.