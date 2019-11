La commune d'Hannut recense ses arbres remarquables

Ils sont intéressants à cause de leur âge, de leur forme ou encore de leur histoire. Depuis une décennie, la Wallonie recense les arbres et haies remarquables sur son territoire. A Hannut, la commune a décidé de se faire aider des habitants. Elle les invite à signaler les arbres remarquables, sur leur terrain ou ailleurs.

Une centaine d’arbres remarquables sont déjà répertoriés dans la commune, comme celui de Jean-Louis Snyers qui habite au lieu-dit du Rivage. Une propriété familiale depuis des générations, un grand parc et en bordure de route, un thuya géant d’une trentaine de mètres de haut, remarquable, par son histoire.

Deux troncs qui symbolisent les deux époux

" Il a été planté pour le mariage de mes grands-parents, le 27 avril 1909 ", raconte Jean-Louis Snyers, carnet de famille à l’appui. " J’imagine qu’à l’époque, le plan avait 5 ans, donc l’arbre doit avoir 115 ans ".

L’arbre à une base unique, puis se sépare en deux troncs qui " symbolisent les deux époux ". " Ce qui est remarquable c’est que les deux troncs ont toujours la même hauteur. Donc l’homme et la femme sont égaux dans ce symbole ", interprète le propriétaire des lieux, malicieux.

Des arbres majestueux, il y en a d’autres dans ce parc. Comme ce séquoia, " le plus grand arbre du jardin ", venu des Etats-Unis, planté en 1958 ou 1959. Mais c’est bien le Thuya géant qui reste la star de ce parc, " un arbre familial, les autres ne sont que des arbres de décoration ".

Un intérêt historique, religieux, folklorique ou géographique

Et c’est aussi ça un arbre remarquable. Pas nécessairement une espèce rare ou un spécimen exceptionnellement vieux. Un arbre qui raconte une histoire a aussi toute sa place sur cette liste.

" Ils peuvent avoir un intérêt paysager, historique, religieux, dendrologique ", énumère Amélie Dabompré, qui suit le dossier pour la commune d’Hannut. " Parfois ils sont dotés d’une curiosité biologique ou d’une taille exceptionnelle. Ils peuvent aussi représenter un intérêt géographique, par exemple délimiter une parcelle ".

Outil de défense de la biodiversité

Une fois classés, ces arbres remarquables bénéficient d’un statut de protection. " Pour pouvoir modifier leur silhouette ou les abattre il faudra demander un permis d’urbanisme à la commune ", explique l’éco-conseillère. " Celle-ci va ensuite demander un avis au département nature et forêts de la Région wallonne ". Contraignant donc, mais pour Amélie Dabompré " il faut le voir comme un intérêt pour la biodiversité, pour notre patrimoine, comme un outil de défense ".

D’autant plus, qu’en cas de nécessité, le dialogue serait toujours possible. " Il est déjà arrivé, pour des raisons de sécurité, qu’on autorise l’abattage un arbre remarquable. La région wallonne peut alors imposer de replanter un autre arbre à un autre endroit, plus sécurisé. "