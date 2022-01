La commune d’Amay accorde le permis pour le projet de démolition reconstruction du Prieuré

Les amaytois l’appellent toujours le prieuré, même si les carmélites et les bénédictins ont déserté les lieux depuis longtemps. Une congrégation religieuse a géré une séniorerie à cet endroit, déserté depuis une quinzaine d’années. C’est devenu un chancre, ouvert à tous les vents, et attaqué par la mérule. Depuis douze ans, le groupe Horizon veut démolir et reconstruire du logement. Le collège communal vient d’accorder le permis.

C’est une autorisation conditionnelle. Il est prévu de conserver le porche et la maison canoniale, l’une des ailes du bâtiment. Les échevins souhaitent améliorer la préservation de la toiture, et conserver les "croupettes", les découpes triangulaires latérales. Mais c’est surtout du point de vue de la mobilité qu’il reste des problèmes à résoudre : il va falloir mener une étude approfondie des accès. Les pompiers ont réclamé un élargissement de la drève qui permet d’accéder au site. Ce qui nécessite d’abattre une trentaine d’arbres remarquables, dont des tilleuls. Des plantations hautes tiges sont imposées. Elles vont compenser l’impact paysager, mais elles ne rencontrent pas les objections du conseil wallon de l’environnement. Selon ces experts, la perte de diversité n’a pas été suffisamment prise en compte, notamment parce que le chantier va menacer une espèce protégée d’insecte, le plus grand coléoptère européen, le lucane, surnommé le cerf-volant, à cause des longues mandibules sur sa tête. Et puis parce que les bâtiments à détruire ont probablement été colonisés par des chauves-souris. Mais ces remarques n’ont pas suffi, face aux côtés très écologiques du dossier. Et face à la nécessité de réhabiliter ce coteau, à deux pas e la collégiale.