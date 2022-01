La collégiale d’Amay attaquée par des insectes mangeurs de bois

Un rapport a rapidement été envoyé aux autorités. "Des responsables de l’AWaP, l' Agence Wallonne du Patrimoine, sont venus à la collégiale pour dresser un premier constat." La commune d’Amay a ensuite pris le dossier en main. "On procédera bientôt à une analyse. Celle-ci nous permettra de choisir les traitements adéquats", explique Stéphanie Caprasse, échevine des Travaux.

Un gros trou dans la statue de Sainte-Brigide, la main de Saint-Hubert est rongée, Saint-Georges est également attaqué. Pas de doute possible, la petite vrillette s’est installée dans la collégiale d’Amay. "Nous avons d’abord constaté que la statue de Sainte-Brigide était abîmée", détaille Jean-Louis Matagne, conservateur du musée communal d’archéologie et d’art religieux d’Amay. Il est ensuite apparu que l’ensemble du bâtiment était attaqué par l’insecte xylophage. "Même les charpentes étaient touchées".

Si la petite vrillette est inoffensive une fois adulte, il n’en va pas de même quand elle est encore à l’état larvaire. "Les larves sont vraiment dangereuses pour le bois, elles font des trous. Quand les conditions sont trop favorables à leur développement, elles peuvent devenir dangereuses pour les bâtiments et dans ce cas-ci pour les œuvres d’art", détaille Alexandre Nagy, agronome et bénévole pour le musée communal. Pour endiguer leur prolifération, trois conditions doivent être réunies. "Les locaux doivent être bien ventilés, la température ne peut pas être trop élevée et le taux d’humidité doit être inférieur à 50%."