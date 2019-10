La "Clique" : une académie pour les jeunes musiciens de fanfare

La clique de la Royale garde St Jean fête ses 90 ans. Cette fanfare de style militaire composée de tambours et de clairons cherche de nouveaux musiciens. Elle recrute dès l’âge de 8 ans !



"Ils s’entraînent sur des pads. Ce sont des petits cercles en caoutchouc dur de 15 cm de diamètre. Ça permet d’avoir la même sensibilité qu’un tambour mais sans avoir les effets nocifs du bruit d’un vrai tambour. Et plus de savoir jouer, il faut aussi savoir défiler", explique Franz Robin, le formateur.