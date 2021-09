La clinique du Pèrî, une structure pensée pour soigner l'Alzheimer

La clinique du Pèrî (Liège) atteint ses 50 ans. Le centre médical se spécialise dans 3 domaines : la psychogériatrie, la psychiatrie et la neurologie. "Au Pèrî, il y a une grande prise en charge des patients qui ont des problèmes cognitifs. On a l'avantage de travailler de façon multidisciplinaire avec des psychiatres, des neurologues, des gériatres et des généralistes. Donc, ça donne un entourage médical assez complet au patient", éclaircit Haroun Jedidi, chef de service en neurologie.

Parmi les défis hospitaliers à relever, son personnel s'occupe des patients Alzheimer. Haroun Jedidi ne se voile pas la face, il n'existe aucun remède qui puisse guérir cette maladie.

En quoi la politique de la clinique vise à une cure efficace ? Son directeur Alain Dejace affirme que la liberté de circulation est un élément primordial au sein de la structure. Les patients se déplacent librement, aussi bien dans le jardin que dans les ailes administratives. Ce choix permet d'éviter bon nombre de troubles des comportements (patients qui frappent aux portes verrouillées, incompréhension exacerbée, etc.). Seul l'accès à la sortie est surveillé.