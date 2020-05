La clinique du CHC de Heusy désormais à la pointe de l'imagerie médicale

La clinique du CHC de Heusy, près de Verviers, poursuit sa rénovation et son agrandissement. Deux nouveaux espaces viennent d’être mis en service : l’imagerie médicale et la médecine nucléaire. Des services qui interviennent notamment dans la détection des cancers. Pour cela, il faut un équipement de pointe et c’est le cas avec ces nouveaux services.

L’imagerie médicale est en constante évolution. D’où l’importance d’une technologie de pointe : " Des nouveaux appareillages sont très importants car ils permettent de détecter plus rapidement certains types de cancers. Il y a par exemple un tout nouvel appareil de mammographie, full digital, qui permet de récolter de nombreuses données. Pour cela, il faut une informatique très puissante, qui permet de traiter toutes ces données, mais le résultat final c’est que la détection des maladies peut être plus précoce. Cela permet aussi, sur 1000 patients, de détecter entre 1 et 3 cancers supplémentaires. Cela peut paraître peu mais pour les personnes concernées, c’est très important ", explique le docteur Pierre Reginster, chef de ce département au CHC d’Heusy.

En médecine nucléaire, celle qui repose sur des examens utilisant des éléments de radioactivité, le nouvel appareillage permettra des diagnostics plus précis. " Le fait, pour certains patients, de présenter un excès pondéral peut entraîner une dégradation des images de scintigraphie. Les machines hybrides dont nous disposons maintenant permettent de corriger ces images scintigraphiques et d’éviter, dans un certain nombre de cas, de devoir compléter les explorations notamment en demandant au patient de revenir pour un autre examen dans les jours qui suivent ", détaille le docteur Gauthier Namur, chef de ce service.

Ces investissements, c’est la suite d’un vaste chantier de 42 millions d’euros commencé en 2008 et qui devrait se terminer en 2022.