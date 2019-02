La "Cité des Métiers" à Liège, on repart à zéro

La Cité des Métiers à Liège, c’est fini. Enfin pas tout-à-fait ... L'asbl est en faillite sur aveux depuis quelques jours mais un nouveau dossier est sur les rails. C'est en quelque sorte un retour à la case départ pour ce projet annoncé en 2014

La cité des métiers, c’était un grand projet d’insertion et de formation, inspiré d'expériences françaises : créer une plateforme réunissant des filières d’apprentissage d’avenir, l'enseignement, le Forem, des acteurs socio-économiques, bref un lieu de convergence pour permettre de développer des filières de formation porteuses et une meilleure adéquation entre l'offre et la demande en matière d'emplois. Trois entités étaient prévues : Charleroi, Namur et Liège. Les deux premières sont en bonne voix mais celle de Liège n'a jamais décollé.

Une bien piètre asbl

Ce qui est sur, c’est que le projet liégeois avait du plomb dans l’aile depuis quelques temps. Un rapport négatif avait été établi il y a deux ans par l’inspection économique et sociale, des acteurs économiques importants s’étaient retirés du projet. Le ministre de l'économie, Pierre-Yves Jeholet, avait gelé les subventions, dans l'attente d'y voir plus clair. Le rapport de l'inspection mentionnait un manque de transparence, un faible volume d'activités, une gestion chaotique ...

Avec l'annonce récente de la faillite de l'asbl, on assiste donc au démantèlement d'une structure qui n'a jamais réussi à faire ses preuves. Combien d'euros ont-ils été dépensé pour rien ? Personne, à l'heure actuelle, ne s'est hasardé à fournir un chiffre. Le subside annuel semblait être de 500.000 euros. Le passif de la faillite, lui, est actuellement de 200.000 euros mais les créanciers peuvent encore se manifester.

La Cité des Métiers, on repart ?

Le Ministre de l'Economie, en réponse à une interpellation de la députée Marie-Dominique Simonet, confirmait sa volonté, en janvier dernier, de favoriser la renaissance du projet, sous d'autres auspices. Depuis l'été dernier, l'ancien ministre et gouverneur Michel Forêt a été mandaté par Pierre-Yves Jeholet pour redéfinir une structure viable. Sa mission est désormais achevée et la relance d'un nouveau projet pourrait être annoncé dans quelques semaines, avec les partenaires d'origine, le Forem et l'Université de Liège, et sans doute quelques autres, toujours sur le site du Val Benoît, dans le bâtiment de "la centrale thermique".

De gros enjeux en matière d'emploi pour la région liégeoise

Pour ce nouveau projet, il s'agira de garder les fondamentaux de la Cité des Métiers : développer des filières de formation en phase avec les offres d'emploi, anticiper les nouveaux métiers liés notamment à la digitalisation ou à la logistique, bref permettre au bassin liégeois d'être à la pointe en matière d'emploi et d'accompagnement des travailleurs dans l'évolution des métiers. Un défi de taille pour lequel près de cinq années ont été perdues.