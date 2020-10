La Cité Ardente accueillera bien la 5ème édition du Festival International du Film de Comédie de Liège

La 5ème édition du Festival International du Film de Comédie de Liège est maintenue. Elle se déroulera du 6 au 10 novembre en Cité Ardente dans le respect d'un protocole sanitaire strict. Le FIFCL, seul en Belgique à récompenser ce genre sous toutes ses formes, proposera cette année 8 longs-métrages et 19 courts-métrages en compétition officielle. "On ne rit pas partout de la même façon" précise Adrien François, Directeur Général du festival " Dans la sélection on a des films italiens, hongrois, québécois, anglais ou français et c'est intéressant culturellement. Et puis dans le registre de la comédie, on a la comédie musicale, la comédie romantique ou sociale, donc on touche à des thèmes très divers et à différentes formes d'émotions".

Jury et invités de marque

Le jury sera présidé par Pascal Légitimus et parmi les invités on épinglera notamment Edouar Baer, Karin Viar et Nicolas Bedos. C'est Enora Malagré, comédienne française mais également femme de télé et de radio qui sera cette année maîtresse de cérémonie. " La comédie est un art qui n'est pas assez mis à l'honneur dans le monde et en particulier en France" souligne celle-ci "et comme beaucoup de comédiens français seront présents, ce sera l'occasion d'en parler parce que je trouve qu'il y a une forme de snobisme par rapport à ce registre, en France en tout cas. Et pourtant, les comédies sont les films les plus compliqués à réaliser et à jouer".

Enora Malagré sera aussi animatrice d'un plateau télé quotidien qui prendra place sous le chapiteau de la Place Cathédrale, le QG du festival. Le cinéma Palace, le Forum, le Théâtre de Liège, l'Opéra et les Grignoux accueilleront également l'événement. Outre la vingtaine de films en compétition, les festivaliers pourront aussi découvrir des avant-premières, assister à des leçons de cinéma, à des conférences ou participer à des workshops ou des castings de figurants. Toutes les informations sur le site du FIFCL.