La chute de la Maison Libérale de Wanze : dans les petits papiers du clientélisme ordinaire

Pendant une douzaine d’années, cette énorme bâtisse a servi de secrétariat aux parlementaires condruziens et hesbignons du Mouvement Réformateur. Mais le parti a renoncé à ce local, et en décembre dernier, l’immeuble a été racheté par un promoteur, qui envisage de le démolir et de construire des appartements. Mais dans l’immédiat, il a fallu vider les lieux. Et, surprise, des centaines de documents ont été abandonnés sur place par les responsables libéraux. Pendant quelques jours, des dossiers confidentiels se sont retrouvés, à l’air libre, dans un conteneur de déchetterie.

Au fil des fardes et des cartons, il a suffi de se pencher pour découvrir le quotidien de mœurs politiques fortement teintées de clientélisme : les démarches d’un échevin pour que son fils soit jobiste au ministère des finances, les recommandations en faveur d’un candidat à un poste d’ouvrier communal, les fiches fiscales d’un citoyen qui se trouve trop imposé, et même l’incroyable mobilisation d’un sénateur, d’une députée wallonne et même d’un vice-Premier ministre pour aider un jeune à décrocher un contrat précaire d’inspecteur à l’administration des contributions.

Ce n’est rien de vraiment neuf, mais, outre l’indélicatesse par rapport aux solliciteurs, la survivance des "permanences sociales", ce système d’appuis qui oblige l’électeur et qui n’a donc ni couleur ni région de prédilection, a de quoi étonner.