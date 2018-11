La chrysalide Publifin devient le papillon Enodia

C'est désormais officiel: sur le coup de 18h45, ce vendredi l'assemblée générale extraodinaire de Publifin, présidée pour la circonstance par le socialiste Hassan Boussetta, a avalisé le changement de nom: aux deux tiers des voix, l'intercommunale s'appelle désormais Enodia, ce qui désigne soit une déesse grecque, soit un papillon, de la famille des satyres. Une modification certes cosmétique, qui illustre une volonté de tourner la page des "affaires".

Une page difficile à tourner, d'ailleurs: le conseil d'administration, qui s'est réuni juste avant, a failli ne pas se tenir. Plusieurs membres, élus provinciaux, doivent en effet être remplacés, puisqu'ils n'ont pas été réélus en octobre. C'est le cas, notamment, d'un mandataire du parti Ecolo. Son successeur est désigné, mais il doit être coopté. Et pour qu'il soit coopté, il faut que les administrateurs soient en nombre suffisant, c'est le code de la démocratie locale qui le prescrit. Or d'autres membres, qui sont envoyés par les villes et communes n'ont pas, non plus, rempilé. Formelllement, ils ne seront chassés de leurs sièges que lundi. Mais ils sont quelques-uns à ne pas être venus. Le quorum n'a pas été atteint: les trois "petits nouveaux" n'ont pas pu être installés. Ils seront convoqués à très bref délai....

Mais évidemment, c'est ensuite l'état d'avancement du plan stratégique qui a constitué l'essentiel de la séance. Dans le document de trente-sept pages soumis à approbation, le ton est plutôt à la continuité, notamment en ce qui concerne le périmètre du groupe, et donc sur le sort à réserver aux éditions de l'Avenir. Mais plusieurs délégués ont évidemment interpellé et posé des questions.

L'avenir de L'Avenir

Les éditions vont-elles rester une sous-filiale de Enodia ? Les choses ne sont pas très claires. Le parlement wallon et le conseil provincial liégeois semblent le souhaiter, et surtout souhaiter la suspension du plan de licenciements. Mais depuis lors, un préaccord social est intervenu. Il n'est plus question d'un dégraissage de soixante employés, mais de 45 désengagements, sous forme de prépensions volontaires dès 56 ans. Ce qui ne règle pas le problème opérationnel (la vente, le portage par un parastatal wallon,...) mais qui donne au conseil d'administration d'Enodia et à sa filiale Nethys un delai supplémentaire pour trancher. Pas de décision formelle donc....

Malgré les réticences et les objections, le rapport sur le plan stratégique a été adopté à la majorité de 67,81%.