La chaîne française de supermarchés Grand Frais veut s’implanter en banlieue liégeoise

C’est peut-être le début d’une nouvelle bataille commerciale : la chaîne française Grand Frais cherche à implanter plusieurs de ses magasins en périphérie de zones urbaines, le long de la dorsale wallonne. Un premier projet concerne l’agglomération liégeoise : le groupe a introduit une demande pour construire une halle de mille mètres carré, à Ans, en face du Decathlon.

Une halle, c’est le mot. La particularité de Grand Frais, c’est de proposer une formule à mi-chemin entre le marché couvert à l’ancienne et le supermarché habituel. L’assortiment est exclusivement alimentaire. Cinq rayons sont confiés à des sous-traitants : les poissons, les viandes et charcuteries, les fromages, les fruits et légumes, la boulangerie. Les caisses sont communes, les coûts de gestion sont mutualisés. En quelques années, Grand Frais est devenu l’enseigne préférée dans l’hexagone, selon les études d’opinion.

Un modèle qui n’est plus d’actualité ?

Sa conquête du nord risque cependant de ne pas être une sinécure. L’observatoire du commerce, un organisme consultatif, vient de rendre un avis défavorable. La méthode de croissance de Grand Frais, c’est de s’installer en banlieue et de profiter de l’attractivité des hypermarchés du voisinage, en l’occurrence Makro et Cora. Selon les experts, c’est une stratégie de développement dépassée, alors que les autorités régionales prônent le renforcement des centralités, dans les villes ou les villages. Ce n’est pas encore un refus, mais ce n’est pas gagné, malgré un solide argument économique : l’ouverture d’un Grand Frais créerait une cinquantaine d’emplois